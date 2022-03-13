Lefkoşa-Girne Anayolu trafiğe kapandı

Sabah saatlerinde özellikle dağlık kesimlerde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Lefkoşa-Girne Anayolu beyaza büründü, yol trafik akışına kapatıldı.
Polis konu hakkında sürücüleri uyardı.
Açıklama şöyle:
“Sürücülerin Dikkatine
Boğazköy Bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, Girne - Lefkoşa Anayolunun St Hilarion Kavşağı ile Girne Sevgi Çemberi (alt geçit) arasındaki yol trafik akışına kapatılmıştır.”
Alevkayası - Karaağaç Yolu da kapatıldı
Polis Basın Subaylığı, Alevkayası- Karaağaç yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik akışına kapatıldığını duyurdu.
Lefkoşa-Girne ana yolunun St. Hilarion-Girne Sevgi Çemberi (alt geçit) arasındaki bölümü de kar nedeniyle kapatılmıştı.