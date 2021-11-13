Lefkoşa-Girne anayolunda araç aniden alev aldı

Lefkoşa- Girne Anayolunun Boğaz Piknik alanı yakınlarında bugün saat 17:15 sıralarında, Nevzat Özçelikhan yönetimindeki SZ 250 plakalı araçta seyir halinde bulunduğu sırada yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü, ön kaporta, ön lastikleri, ön kapılar yanarak ön cam ise ısıdan patlamak suretiyle hasar gördü. Soruşturma devam ediyor.