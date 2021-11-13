Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Toz duman oldular!
Toz duman oldular!
37 suç kaydı varmış
37 suç kaydı varmış
Goodluck cezaevine gönderildi
Goodluck cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa 1 Gün Tutukluluk
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa...
banner107

Lefkoşa-Girne anayolunda araç aniden alev aldı

Lefkoşa-Girne anayolunda bir araç aniden alev aldı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 18:16
685 Okunma
Lefkoşa-Girne anayolunda araç aniden alev aldı
banner108

Lefkoşa- Girne Anayolunun Boğaz Piknik alanı yakınlarında bugün saat 17:15 sıralarında, Nevzat Özçelikhan yönetimindeki SZ 250 plakalı araçta seyir halinde bulunduğu sırada yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü, ön kaporta,  ön lastikleri,  ön kapılar yanarak ön cam ise ısıdan patlamak suretiyle hasar gördü.  Soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAGirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Cumhuriyet Meclisi ve TBMM futbol takımları dostluk maçı yaptı
KKTC Cumhuriyet Meclisi ve TBMM futbol takımları dostluk maçı yaptı
Sibel Tatar, İş’te Kadınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde” Konferansına Katıldı
Sibel Tatar, İş’te Kadınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde” Konferansına Katıldı
Canaltay, Gelincik-Kaleburnu-Dipkarpaz hattında incelemelerde bulundu
Canaltay, Gelincik-Kaleburnu-Dipkarpaz hattında incelemelerde bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim