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Lefkoşa - Girne Anayolunda bakım çalışması

Polis Basın Subaylığı Lefkoşa - Girne Anayolu’nun 7-8'inci km'leri arasında ADF Mobilya önlerinde yağmur suyu drenaj çalışmaları nedeni ile bu güzergahı kullanacak olan sürücüleri uyardı

11 Ağustos 2020 Salı 15:32
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Lefkoşa - Girne Anayolunda bakım çalışması

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa - Girne Anayolu’nun 7-8'inci km'leri arasında ADF Mobilya önlerinde yağmur suyu drenaj çalışmaları kapsamında yapılacak çalışma nedeniyle yarın sabah saat 08:30'dan itibaren yolun her iki yönünden gelen araçlar için trafik tek şeritten kontrollü olarak verileceği açıklandı.

Açıklamaya göre, çalışmanın yapılacağı noktada; Girne istikametinden Lefkoşa istikametine  gidecek araçlar için ulaşım, gidişe göre yolun solundan tek şerit halinde, Lefkoşa'dan Girne istikametine gidecek araçlar ise refüj aralığından Girne geliş yönünün sağ şeridine  yönlendirilerek tek şerit  halinde ulaşım sağlanacak. 

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Girne AnayoluBakım çalışması
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