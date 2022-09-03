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Lefkoşa-Girne anayolunda kaza!

03 Eylül 2022 Cumartesi 09:12
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Lefkoşa-Girne anayolunda kaza!


Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne anayolunun 4-5’inci kilometreleri arasında, Israel Oluwakorede OYEBOLA (E-22) yönetimindeki FS 110 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp çelik bariyerlere çarptıktan sonra kontrolsüzce tekrar yola savrularak gidiş ve gelişi ayıran beton bariyerlere çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan araç sürüsü Israel Oluwakorede OYEBOLA, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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