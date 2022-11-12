Lefkoşa-Girne yolunda kaza...

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:
12.11.2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa- Girne Anayolu üzerinde, Hikmet KURTARICIOĞULLARI (E-34), yönetimindeki JC 340 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Boğaz Kavşağına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.