Lefkoşa – Girne yolunda korkutan kaza: 3 yaralı

Melek Karataş (K-72), yönetimindeki LD 693 plakalı salon araç ile sağ şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuje çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilerek sürüklendiği sırada o esnada arkasından sol şerit içerisinde aynı yöne doğru seyreden Özkan Büyükbaş (E-74) yönetimindeki HU 017 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç yolun solundan çıkarak banket içerisinde bulunan akasya ağaçlarına çarpıp durdu. Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ve HU 017 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fatma Büyükbaş (K-68) hafif şekilde yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altında alındı.

Soruşturma devam ediyor.