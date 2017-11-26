Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Lefkoşa - Girne yolunda korkutan kaza

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda saat 10.30 sularında gerçekleşen kaza görenleri korkuttu.

26 Kasım 2017 Pazar 13:18
Lefkoşa - Girne yolunda korkutan kaza
banner10

Lefkoşa -Girne anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarparak alev aldı. 23 yaşındaki sürücü Uttuman Adewale (E) hafif yaralandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, kaza bugün saat 10.45 sıralarında Lefkoşa -Girne anayolunun 4 ile 5’inci kilometreleri arasında meydana geldi. 

Aşırı süratli ve dikkatsiz şekilde Lefkoşa istikametine seyreden Adewale, sola meyilli virajda yönetimindeki LK 684 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp elektrik direğine çarpan araç yanarak zarar gördü. Elektrik direği de kırıldı.

Hafif yaralanan sürücü Uttuman Adewale, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

banner22
Son Güncelleme: 26.11.2017 15:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim