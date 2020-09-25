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Lefkoşa - Girne yolunda menfez köprü yapılıyor: 3 ay sürmesi bekleniyor

Lefkoşa - Girne anayolu üzerinde Boğazköy mevkinde başlanan menfez köprü yapımının 3 ay sürmesi bekleniyor...

25 Eylül 2020 Cuma 15:12
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Lefkoşa - Girne yolunda menfez köprü yapılıyor: 3 ay sürmesi bekleniyor

Lefkoşa-Girne Anayolu Boğazköy mevkinde menfez köprü yapımına başlandı.

Özellikle yapılaşmanın artması ile birlikte bir süredir ciddi sorun olan altyapı drenaj eksikliği, bu bölgenin her aşırı yağış döneminde etkilenmesine, zaman zaman da trafik akışının kesilmesine yol açıyordu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, anayol üzerindeki menfez köprü çalışmaları sonucunda, bölgede kangrenleşen sorunların çözüme kavuşturulacağı belirtildi.

ŞARTLAR ELVERİRSE 3 AYDA BİTECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada menfez köprü yapımının, hava koşullarının el vermesi halinde üç ay sürmesi beklendiği ifade edilerek bu süre zarfında yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.  

Buna ek olarak Lefkoşa - Girne Anayolunda uygulanan proje bağlamında, orta refüj beton korkuluk yapım çalışmaları için kullanılacak beton bariyer üretimi de başladı. Üretimi tamamlanan bariyerlerin orta refüje konulması çalışması önümüzdeki hafta başlayacak.

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