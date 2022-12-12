Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerindeki bazı tesis ve yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler ve Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde Bahçeşehir Üniversitesi ile Evsu Tesisleri arasında kalan tesislere yarın elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından dolayı 09.00-12.00 saatleri arasında adı geçen yerlerde elektrik kesik olacak.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.