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Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda kaza!

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

29 Aralık 2022 Perşembe 20:26
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Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda kaza!



Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde saat 19.45 raddelerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

36 yaşındaki Barış Kızıldere yönetimindeki NA 295 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi bölgesi yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden 39 yaşındaki Sultan Altınbeteri yönetimindeki JJ 808 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yolun solundan çıkarak takla atan NA 295 plakalı araç yolun solunda bulunan Trucks Trading LTD isimli iş yerinin çevre tellerine çarpıp, içerisinde bulunan iki TIR araca çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, kaza sonucu yaralanan NA 295 plakalı araç sürücüsü Kızıldere’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 29.12.2022 23:11
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