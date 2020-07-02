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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda kaza

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda meydana gelen kaza sonucu bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

02 Temmuz 2020 Perşembe 12:39
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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda kaza

Bugün sabah saatlerinde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda meydana gelen kaza sonucu Fezile Cankır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis’in kazayla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bugün saat 09.30 sıralarında Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde Fezile CANKIR(E -26) yönetimindeki KL 010 plakalı araç ile dikkatsizce Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp takla atmıştır.

Çarpmanın etkisiyle kırılan aydınlatma direği o esnada ayni istikamete doğru seyreden Birkan Başsaban (E-35) yönetimindeki RF 640 plakalı aracın üzerine düşerek zarara neden olmuştur.

Kaza sonucu yaralanan KL 010 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı LDH''de tedavisi halen sürüyor.

 Soruşturma devam etmektedir.”

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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