Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda kaza

Bugün sabah saatlerinde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda meydana gelen kaza sonucu Fezile Cankır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis’in kazayla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bugün saat 09.30 sıralarında Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde Fezile CANKIR(E -26) yönetimindeki KL 010 plakalı araç ile dikkatsizce Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp takla atmıştır.

Çarpmanın etkisiyle kırılan aydınlatma direği o esnada ayni istikamete doğru seyreden Birkan Başsaban (E-35) yönetimindeki RF 640 plakalı aracın üzerine düşerek zarara neden olmuştur.

Kaza sonucu yaralanan KL 010 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı LDH''de tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.”