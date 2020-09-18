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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda bu akşam 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, biri 3 yaşında çocuk, 3 kişi yaralandı.

18 Eylül 2020 Cuma 08:41
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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda bu akşam 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, biri 3 yaşında çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza 48 yaşındaki Erkin Omurtak, plakası henüz tespit edilemeyen araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, aynı istikamette seyreden 40 yaşındaki Özge Özgür yönetimindeki KD 937 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan KD 937 plakalı araç elektrik direğine çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve KD 937 plakalı araçta  yolcu olarak bulunan 3 yaşındaki Yiğit Özge Bayır'ın tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde sürüyor.

Son Güncelleme: 18.09.2020 08:43
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