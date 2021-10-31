Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda kaza

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda dün akşamüzeri yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza dün saat 18.35’te meydana geldi. Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda seyreden 40 yaşındaki Türkan Tokuş, yönetimindeki HD 039 plakalı salon araçla dikkatsizce seyrederken yolun sağından çıkarak orta refüjdeki bordür taşlarına çarpıp takla attı. Kazanın ardından araç sürücüsü Türkan Tokuş, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.