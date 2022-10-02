Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda korkutan kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 04.45 raddelerinde meydana geldi.
Güzelyurt istikametine doğru seyreden Hasan Ergel (E-26), yönetimindeki PA 497 plakalı BMW marka salon araç sürücüsü Zet Karting önlerine geldiğinde aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı şerit içerisinde seyreden Ahmet Coşkun (E-50) yönetimindeki LS 343 plakalı Ford Connect marka kamyonet aracın arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan PA 497 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.