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Lefkoşa- Güzelyurt kaza!

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:43
Lefkoşa- Güzelyurt kaza!

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde, bugün saat 12.00 sıralarında,   Tılsım Demiroğlu (E-24), yönetimindeki LM 611 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Serhatķöy üst geçidi yakınlarına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip önce yolun solundan çıkıp çelik bariyerelere çarpıp ardından kontrolsüzce savrularak orta refüje bulunan beton korkuluklara çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor

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