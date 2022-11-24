Lefkoşa - Güzelyurt yolunda alkollü sürücü kazaya neden oldu!

24.11.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun 0-1 km'leri arasında, Erman YALNIZ (E-40), 141 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MC 709 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun soldan birinci şeridi içerisinde, doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada ayni istikamete doğru trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığı için beklemekte olan Barkın Hasan ERCANTAN (E-18) yönetimindeki KL 616 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile öne doğru savrulan KL 616 plakalı araç önünde Zafer ERENEL (E-44) yönetimindeki MK 407 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile öne doğru savrulan MK 407 plakalı araç ise önünde duran Hasan KARAMANO (E-29) yönetimindeki ED 033 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.