Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Kaza

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Gais Rahmatzade (E-25), yönetimindeki ZNY 485 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, Serhatköy yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje düştükten sonra beton bariyere çarpıp takla attı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün meydana gelen kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmad Massoud Nasrat(E-25), Mazumel Rahami (E-27) ve Mahdi Alıjani’nin (E-26) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.