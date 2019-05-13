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Lefkoşa Hayvan Barınağı’na Katkı

13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:58
Lefkoşa Hayvan Barınağı’na Katkı
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Gayrimenkul danışmanlık şirketi Keller Williams (KW), dünyanın dört bir yanında eş zamanlı yapılan sosyal sorumluluk günü "Red Day" etkinliğini Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yönetimindeki Lefkoşa Hayvan Barınağı’na katkı yaparak gerçekleştirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, geleneksel olarak her yıl mayıs ayının ikinci perşembe günü düzenlenen Red Day organizasyonuyla, tüm KW çalışanları LTB Hayvan Barınağı’nda çiçeklendirme, salıncak, kulübe damlarının tamiratı ve barınak tellerinin boyamasını yaptılar. KW çalışanlarının barınakta kullanılmak üzere ilaçlama aracı katkısında bulunduğu etkinlikte ayrıca, gönüllü veterinerler de barınakta bulunan köpeklere sağlık taraması yaptı.

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı "Red Day" etkinliği kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek KW çalışanlarına özverili çalışmaları ve katkılarından ötürü teşekkür etti.

Başkan Harmancı, yapılan katkılarla sevimli dostların çok daha güzel bir yuvaya sahip olacaklarını ifade etti.

Keller Williams Kıbrıs Bölge Müdürlüğü Kültür Komitesi Başkanı Fetanet Can ise "Red Day" etkinliği kapsamında Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda tamir ve tadilatlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Hayvan Barınağı’
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