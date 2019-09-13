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Lefkoşa İzcilik Derneği Yaşlılar ile piknikte buluştu

Lefkoşa İzcilik Derneği (Lİ-DER) 7’den 70’e Sonbahar Pikniği’ni Taşkent Piknik Alanı’nda yaptı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:26
Lefkoşa İzcilik Derneği Yaşlılar ile piknikte buluştu

Lefkoşa İzcilik Derneği (Lİ-DER) yaz tatili kamp etkinliklerinin sonuncusunu sosyal sorumluluk ile kapattı. İzciler, üç ay boyunca ülkenin farklı beldelerinde yaptıkları kamplar ile kültürümüzü örf ve adetlerimizi yerinde yaşayarak mutlu oldular. Genç izciler okulların açılmasına günler kala yapılan 7’den 70’e Sonbahar Pikniği’ni yaşlıları mutlu ederek başarı ile tamamladı.

Lefkoşa İzcilik Derneği Başkanı Bakiye Lord’un yaptığı açıklamada: “Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Evi sakinleri ile dernekteki izcilerimizin  biraya geldiği piknikte Acapulco Otel’in sponsorluğundaki yiyecekler ikram edildi. Konuk olan yaşlılarımız ile gençlerimiz birlikte şarkılar söyleyip sohbetler etti. En önemlisi de yaşlılarımızın okul anılarını ve çocukluklarını gençlere anlatması ile duygu dolu anlar yaşanmasıydı. Derneğimizdeki gençler, yaşlılara verdikleri önemi yaptığımız piknikte vurguladı. Yaşlılığın, topluma yön veren, geleceğe ve geleceğin nesline ışık tutacak bir meşale olarak gördüklerini ifade eden dernek başkanı, bir toplumun hafızası olarak geleneklerini, manevi değerlerini kuşaktan kuşağa aktaran yaşlıların gençlerimizle ayni ortamda olmalarını ve onların anılarını dinlemelerini ve vakit geçirmeleri bizim için çok güzel anılara vesile oldu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa İzcilik Derneği
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