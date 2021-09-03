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Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde Bir Personel Pozitif

Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği, bir personelinin PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle önümüzdeki hafta kapalı olacak.

03 Eylül 2021 Cuma 16:20
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Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde Bir Personel Pozitif

Bu dairede işlem yapmak için randevu alan kişiler işlemlerini Gazimağusa ve Güzelyurt Kaza Tapu Amirliklerinde yaptırabilecek. 
İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, rutin taramalarda bir personelin PCR testinin pozitif çıkması üzerine tedbir amaçlı, sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerileri de dikkate alınarak Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği, 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara verdi.
Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nin kapalı olacağı 7 günlük süre zarfında mağduriyet yaratmamak amacıyla Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğinde devir ve ipotek işlemleri için randevu almış veya başvuru yapacak tüm vatandaşları bu işlemleri için Gazimağusa Kaza Tapu Amirliği ve Güzelyurt Kaza Tapu Amirliklerine başvurabilecek.

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