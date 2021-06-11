Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu 20 Temmuz’da açılıyor

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu 20 Temmuz’da açılıyor.

11 Haziran 2021 Cuma 09:55
332 Okunma
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu 20 Temmuz’da açılıyor

E-devlet veri merkezinin temeli de aynı tarihte atılıyor.

322 km’lik köy yolları projesinin 53 km’lik kısmının yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. İskele-Çayırova yolunun 15 Kasım’da açılması, Balalan-Yenierenköy yolunun da 2022’de tamamlanması planlanıyor.

Ankara’da temaslarda bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay’ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile dün gerçekleştirdiği görüşmede,  Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında var olan iş birliklerinin daha da artırılarak devam etmesi ve kapsamının genişletilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, görüşmede, özellikle karayolları konusundaki sıkıntılar TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a aktarıldı. TC ile KKTC arasındaki Karayolu Master Planı 2021-2022 ek protokolü kapsamında yapılması planlanan ve çalışmaları devam eden 322 km’lik köy yolları projesine ilaveten mağduriyet yaşanan köy yolları için de destek istendi.

322 km’lik köy yolları projesinin 53 km’lik kısmının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun 20 Temmuz’da, İskele-Çayırova Yolu’nun 15 Kasım’da açılacağı teyit edildi. Balalan-Yenierenköy Yolu’nun da 2022 yılında tamamlanması planlandı.

Görüşmede, 20 Temmuz’da e-devlet veri merkezinin temeli atılarak, hizmet alanının genişletilmesi konusuna ilişkin çalışmalara hız verilmesi de değerlendirildi.
Ülkedeki dijitalleşme yolunda fiber optik altyapının genişletilmesi konusunda da fikir birliğine varıldı.

11 Şubat 2021 tarihinde TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Başbakanlığı arasında imzalanan e- devlet hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı içerisinde yer alan bilgi ve iletişim teknolojilerinin altyapısının iyileştirilmesi kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisi’nden danışmanlık hizmeti alınması kararlaştırılmıştı. Bu karar çerçevesinde danışmanlık ihalesi sonuçlandırılarak, KKTC iletişim altyapısının modernizasyonu için çalışmalar başlatılmıştı.

Bu konu da görüşmede ele alınarak, bir an önce gerekli çalışmaların sonlandırılıp, ülkenin haberleşme sektörünün önünün açılması için uzlaşıya varıldı.
Görüşmede, Yeni Ercan Havalimanı’nın en kısa sürede bitirilerek, hizmete açılması konusu da değerlendirildi.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Klasik otomobiller City Mall AVM’de yarışıyor
Klasik otomobiller City Mall AVM’de yarışıyor
CHP: "CHP'nin Kıbrıs Türklerinin Haklı Davasına Verdiği Destek Teyit Edildi"
CHP: "CHP'nin Kıbrıs Türklerinin Haklı Davasına Verdiği Destek Teyit Edildi"
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim