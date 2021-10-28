Künye
Kıbrıs 18
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
banner107

Lefkoşa Kuzey çevre yolunda kaza!

28 Ekim 2021 Perşembe 21:34
1621 Okunma
Lefkoşa Kuzey çevre yolunda kaza!
banner108

Zifiri karanlıktaki Lefkoşa Kuzey çevre yolunda, bu akşam saat 20.30 sıralarında kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki bordür taşlarına çarpıp karşı şeride geçti, beton duvara çarparak durabildi.
Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Türkiye ziyaretlerim ülke yararınadır
Tatar: Türkiye ziyaretlerim ülke yararınadır
KTAMS, Ercan Havalimanı'nda Tatar'ı protesto etti
KTAMS, Ercan Havalimanı'nda Tatar'ı protesto etti
KTAMS, Ercan Havalimanı'nda 'Bir gece ansızın gelebilirim' sloganıyla Tatar'ı bekliyor...
KTAMS, Ercan Havalimanı'nda 'Bir gece ansızın gelebilirim' sloganıyla Tatar'ı bekliyor...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim