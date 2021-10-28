Lefkoşa Kuzey çevre yolunda kaza!

Zifiri karanlıktaki Lefkoşa Kuzey çevre yolunda, bu akşam saat 20.30 sıralarında kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki bordür taşlarına çarpıp karşı şeride geçti, beton duvara çarparak durabildi.

Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

