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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun açılışı yapılacak bölümünün yapımında sona yaklaşıldı

Lefkoşa şehir içi trafiğine ve ilçeler arası transit trafiğe büyük rahatlama getirecek olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin finansman desteği ve Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapımı sürdürülen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun en önemli bölümü, kısa zamanda hizmete açılıyor.

27 Haziran 2021 Pazar 14:06
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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun açılışı yapılacak bölümünün yapımında sona yaklaşıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal desteği ile Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin koordine ettiği projelerle, KKTC karayolu ağı yeni yollarla geliştirilirken, mevcut yolların bakım ve onarımı yapılıyor, ayrıca trafik güvenliği amacıyla ekipman desteği sağlanıyor.

Üniversitelerin ve öğrenci sayısının artması, Lefkoşa’nın başkent olmasının da getirdiği çeşitli nedenlerden dolayı günübirlik trafik yoğunluğunun artmasıyla gündeme gelen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yapımında sona yaklaşıldı.

Yapımı Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü’nce sürdürülen ve açılışı yapılacak bölümdeki çalışmaların yüzde 90’dan fazla bölümü tamamlandı.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun hizmete açılmasıyla, mevcut Gazimağusa-Güzelyurt Yolu’nun kuzeyinden geçecek çevre yolu ile transit trafik şehir dışına alınacak ve şehir içi trafiğine büyük rahatlama gelecek.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Kuzey Çevre YoluLEFKOŞA
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