Lefkoşa-Limasol yolunda feci çarpışma

Lefkoşa-Limasol yolunda günün ilk saatlerinde gerçekleşen çarpışmada 27 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Limasol Trafik Polis Müdürü Michail Michail’in açıklamasına göre; saat 01:00 sıralarında meydana gelen çarpışma, Lefkoşa-Limasol yolunda süratli bir şekilde seyreden 50 yaşındaki Rus kökenli sürücünün, ayni istikamete doğru seyreden 27 yaşındaki Panayiotis Christoforou’ya arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.
Şiddetli çarpışma sonucu 27 yaşındaki Christoforou’nun aracı savrulup bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklenerek durabildi.
Kazada, 50 yaşındaki sürücünün ağır yaralanarak Limasol Hastanesi’ne kaldırıldığı, 27 yaşındaki gencin ise olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.