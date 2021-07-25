Lefkoşa-Mağusa Anayolu'nda Feci Kaza!

24.07.2021 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa Gazimağusa anayolu Erülkü süpermarket önlerinde Mehmet VURAL (E-26) yönetiminde bulundurduğu EF 447 plakalı araç ile Doğu istikametinden Batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği bir sırada yine ayni istikamete seyretmekte olan Hatice ARAGÜL (K-60)'in kullanımında bulunan RK 409 plakalı aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralan EF 447 plakalı araç sürücüsü Mehmet VURAL , RK 409 Plakalı araç sürücüsü Hatice ARAGÜL ve yine aynı araçta yolcu olarak bulunan Nezire ÖRÜ olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa devlet hastanesine sevk edilerek acil serviste ilk tedavilerine müteakip yine aynı serviste müşahade altına alınmışlardır