Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını kırdı
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını...
3 gün daha tutuklu ; Ev arkadaşını bıçakladı
Ev arkadaşını bıçakladı
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı

Lefkoşa-Mağusa Anayolu'nda Feci Kaza!

banner102

25 Temmuz 2021 Pazar 08:26
955 Okunma
Lefkoşa-Mağusa Anayolu'nda Feci Kaza!

24.07.2021 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa Gazimağusa anayolu Erülkü süpermarket önlerinde Mehmet VURAL (E-26) yönetiminde bulundurduğu EF 447 plakalı araç ile Doğu istikametinden Batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği bir sırada yine ayni istikamete seyretmekte olan Hatice ARAGÜL (K-60)'in kullanımında bulunan RK 409 plakalı aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralan EF 447 plakalı araç sürücüsü Mehmet VURAL , RK 409 Plakalı araç sürücüsü Hatice ARAGÜL ve yine aynı araçta yolcu olarak bulunan Nezire ÖRÜ olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa devlet hastanesine sevk edilerek acil serviste ilk tedavilerine müteakip yine aynı serviste müşahade altına alınmışlardır

Son Güncelleme: 25.07.2021 08:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazısı...
Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazısı...
KKTC Gazete Manşetleri / 25 Temmuz 2021
KKTC Gazete Manşetleri / 25 Temmuz 2021
Erdoğan Atakan Hayata Gözlerini Yumdu
Erdoğan Atakan Hayata Gözlerini Yumdu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim