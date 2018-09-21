Lefkoşa-Mağusa anayolunda trafik kazası!

Bugün, saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Hüseyin Ulun (E-38) yönetimindeki NN 176 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi hizasındaki Fina Petrol İstasyonu önlerine geldiği zaman, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Emrah Avşar (E-22)’ye çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Emrah Avşar’ın kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.