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Lefkoşa-Mağusa anayolunda trafik kazası!

22 yaşındaki Emrah Avşar yaralandı

21 Eylül 2018 Cuma 13:57
Lefkoşa-Mağusa anayolunda trafik kazası!

Bugün, saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Hüseyin Ulun (E-38) yönetimindeki NN 176 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi hizasındaki Fina Petrol İstasyonu önlerine geldiği zaman, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Emrah Avşar (E-22)’ye çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Emrah Avşar’ın kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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vatandaşşş 2018-09-21 14:24:17

söylüyoruz herfırsatta ama takan yok o yaya geçidi orada olmaz arkadaş olmazzzzzz

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