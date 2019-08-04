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Lefkoşa-Mağusa yolunda kaza

04 Ağustos 2019 Pazar 14:57
Lefkoşa-Mağusa yolunda kaza

Lefkoşa-Mağusa Anayolu’nda bugün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre trafik kazasına 2 araç karıştı. Polis ekipleri olay yerinde.

Kaynak: Haber Kıbrıs

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