Lefkoşa-Mağusa yolunda kaza

Lefkoşa-Mağusa Anayolu’nda bugün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre trafik kazasına 2 araç karıştı. Polis ekipleri olay yerinde.
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