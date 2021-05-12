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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Bağışlarda Bulundu

12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:03
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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Bağışlarda Bulundu

 Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 4 Oksijen Flowmerte, Ortopedik Engelliler Derneği’ne 9 tekerlekli sandalye ve Sosyal Hizmetler Dairesi Girne Şubesi’ne 15 bayramlık çocuk eşyası bağışladı.

Kulüpten verilen bilgiye göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan 4 adet Oksijen Flowmerte cihazı, Pervin Gürler başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti tarafından hastahane Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’a teslim edildi.

Kulüp, Ortopedik Engelliler Derneği’ne de, ihtiyaçlı engellilere verilmek üzere 9 adet tekerlekli sandalye bağışladı. Bağış, Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile İdare Amiri Meltem Sarıfakioğlu’na takdim edildi.

Kulüp ayrıca üyeler ve sponsorlar tarafından temin edilen 15 adet bayramlık çocuk eşyasını, ihtiyaçlı ailelere verilmek üzere Sosyal Hizmetler Dairesi Girne Şubesi Müdürü Rengün Ergör’e teslim etti. Bir kısım eşya da ihtiyaçlı aileler ziyaret edilerek verildi.

Kulüp Başkanı Pervin Gürler, halkın Ramazan Bayramı’nı kutlarken, sponsor ve üyelere teşekkür etti.

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