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Lefkoşa'nın fethinin 449. Yıldönümü kutlandı

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:01
Lefkoşa'nın fethinin 449. Yıldönümü kutlandı

Kutlama töreni Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde yer aldı. 

Lefkoşa'nın fethinin 449. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi. 

Törene, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, askeri erkan, dernek kurum kuruluş siyasi parti okulların yetkilileri katıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞA
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avaracılar 2019-09-09 11:22:41

e yok siz deli oldunuz gerçekden, şaşırttınız neyi kutlaycaksınız :)

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