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Lefkoşa'nın göbeğinde sapıklık

Lefkoşa'da meydana gelen gelen Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçundan tutuklanan zanlı M.W mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Eylül 2022 Cumartesi 10:30
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Lefkoşa'nın göbeğinde sapıklık



(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da meydana gelen gelen Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçundan tutuklanan zanlı M.W mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Birtan Başaran huzurunuzda bulunan zanlının Lefkoşa'da meydana gelen "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçundan methaldar olsuğunu söyledi.

Polis zanlının 22.09.2022 tarihinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Lefkoşa'da sakin zanlının (E -23 İşsiz - Pakistan), JF 887 plakalı araç içerisinde sağ arka koltukta yolcu olarak bulunduğu bir esnada kullanımında bulunan ve şahsına ait olan Samsung marka cep telefonu ile o anda söz konusu caddenin karşısında bulunan Lefkoşa'da sakın bir kadının görsel fotoğraflarını çekmek sureti ile özel hayatın gizliliğini ithal ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının 23.09.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve sözlü beyanında, cep telefonunda birçok farklı kadının gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları olduğu beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Başaran meselenin ciddi olduğunu incelenmesi gereken emare telefon bulunduğunu bu bağlamda zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki etme ihtimali kuvvetle muhtemel olduğundan ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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