Prof. Dr. Serdar Saydam, Lefkoşa Arabahmet Mahallesi’nde yıkılmak üzere olan bir evde yaşam savaşı veren ailenin dramını sosyal medyadan paylaştı.

Serdar Saydam'ın paylaşımı şöyle:

ARTIK YETER...İNSANLAR ÖLECEK..

" 26 Aralık 2018'den beri yazıyorum, çağrı yapıyorum ilgililerle temas kuruyorum.Ama henüz bir yardım ve tedbir alındığını duymadım. Neyi bekliyoruz? Binanın yıkılmasını ve ailenin yıkıntılar altında kalıp ölmelerini mi bekliyoruz? Ne biçim insanlar olduk anlamadım. Bu kadar duyarsızlık olamaz, olmamalı.Artık yeter. Bu aileye birileri sahip çıksın.

EVİN bulunduğu yer:Şehit Hasan Mustafa Sok.No.10 Arabahmet Mahallesi- Lefkoşa

Prof.,Dr. Serdar Saydam



TEKRAR... NOKTA ATIŞI:

Lefkoşa'nın Göbeğinde Sefalet..

Aşağıdaki fotoğraflarda görülen harabe evin alt katında bir aile yaşamaya çalışıyor.Bir anne, engelli bir baba çalışamıyor, biri ortaokula diğer ikisi ilkokula giden üç erkek çocuk burada kalıyor.Üst kat kullanılmaz durumda.Alt katta işe yarayan bir oda var sadece.Yemek yeme, yatma hatta yıkanma burada yapılıyor.Mutfak sokakta, tuvalet de sokakta ama yıkılmış durumda..Son yağan yağmurlarla bina daha da kötüleşti.Ha yıkıldı ha yıkılacak..Sosyal yardım maaşı ile hayata tutunmaya çalışan bu fakir aileye yok mu bir sıcak yuva sağlayacak hayırsever bir insan?Nerede bu Evkaf? Nerede bu Sosyal Yardım Dairesi? Nerede bu zenginlerimiz Allah aşkına?Yok mu bu insanlara sahip çıkacak birileri? 1964' leri yaşayan bir nesilden geliyorum.O zaman bile böyle kötü böyle insanlık dışı bir ev görmedim.Bu aile pirinç ekmek yağ istemiyor. Ölüm korkusu, yıkılma korkusu ile yaşamayacakları bir evcik istiyorlar.İnsanca yaşayabilecekleri bir evcik.Çok mu zor bu evciği sağlamak bu zavallı aileye..İnsanlık öldü mü yahu? Bu köhne binanın çöküp aileyi öldürmesini mi bekliyoruz?Lefkoşa'da sur içinde Yediler bölgesindeki bu berbat binada yaşam savaşı veren bu aileyi bu felaketten kurtaralım, yardım elimizi uzatalım.