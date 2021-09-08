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Lefkoşa'nın içine ettiler

Kaldırımın dibine tuvalet kurdular...

08 Eylül 2021 Çarşamba 09:47
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Lefkoşa'nın içine ettiler

ÖZEL HABER

Lefkoşa okullar yolunda kaldırımın hemen yanına kurulan tuvalet görenleri hayrete düşürdü.

Bir inşaat çalışması için kurulan tuvalet bu kadar da olmaz dedirtti.

Rögar kapağı açılarak , hijyenden uzak bir şekilde, kaldırımın dibinde kurulan tuvalet üstelikte Atleks Sanverler Okulu'nun tam karşısı.

Tuvaleti görerek şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar Gündem Kıbrıs'a konuşarak, "Ne deylim gardaş, Lefkoşa'nın içine ettiler. Bu memlekette herkes her istediğini yapar. Belediye'yi göreve davet ediyoruz. Bu rezaleti buradan kaldırsınlar.İnşaat alanlarında bu tarz tuvaletler kurulur ama yok da kaldırımın dibine" dedi.

İŞTE O TUVALET:

Son Güncelleme: 08.09.2021 10:04
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