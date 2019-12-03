Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Merkezi öğrencilerine Trafik Eğitimi verildi

03 Aralık 2019 Salı 16:11
Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Merkezi öğrencilerine Trafik Eğitimi verildi

3 Aralık “Dünya Engelliler Günü”  nedeniyle bugün Trafik Eğitim Parkı’nda Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Merkezi öğrencilerine Trafik Eğitimi verildi.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden verilen bilgiye göre, bugün sabah saat 09.30’da gerçekleştirilen eğitim, Trafik Eğitim Parkı eğitmenleri tarafından verildi. 
Eğitimde, farkındalık yaratmak adına, trafikte  her zaman engellilerinde olduğunu, onları unutmamak gerektiği mesajı verilerek, tüm öğrencilerle hem teorik, hem de pratik olarak iki aşamalı  trafik eğitim verildi. 

Anahtar Kelimeler:
EğitimÖZELEğitimgündemGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baybars: ‘Bu plan büyük bir ihtiyaçtı’
Baybars: ‘Bu plan büyük bir ihtiyaçtı’
8 milyar 824 milyon TL‘lik bütçenin görüşmeleri 10 gün sürecek
8 milyar 824 milyon TL‘lik bütçenin görüşmeleri 10 gün sürecek
İnşaat Müteahhitleri Birliği STAGEM'in lansmanını yapacak
İnşaat Müteahhitleri Birliği STAGEM'in lansmanını yapacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim