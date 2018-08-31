Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92884
ALTIN
253.886
DOLAR
6.5743
STERLİN
8.4356
EURO
7.6470
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi...
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor
Sony, Her Koşula Dayanabilen SD Kartlarını Tanıttı
Sony'den, Her Koşula Dayanabilen SD...
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...

Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nden Eğitim ve Bağış

Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nün İTÜ-Sürekli Eğitim Merkezi’nde yürüttüğü yaz eğitiminin son gününde Yrd.Doç.Dr .Özkem Öge ile Yrd.Dç.Dr. Nermin Yönel “Ağız Hijyeni Eğitimi” verdi. 

31 Ağustos 2018 Cuma 16:46
Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nden Eğitim ve Bağış

Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü Kulüp Kurucu Başkanı Munise Yeten, “Ramadan Cemil- Oral-B sponsorluğunda 50 adet Oral-B diş macunu, Oral-B diş fırçası ile kulubümüz tarafından kum saati eşliğinde Suriçinde ikamet eden başarılı öğrencilere hediye edildi” ifadelerini kullandı. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Polifonik Lions KulubüEğitimBağışHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC üniversitelerine kayıtlar 3-7 Eylül'de
TC üniversitelerine kayıtlar 3-7 Eylül'de
Bengihan: “Yarından itibaren yasa gücünde kararname ortadan kalkıyor”
Bengihan: “Yarından itibaren yasa gücünde kararname ortadan kalkıyor”
İkinci İnce Av Pazar Günü Başlıyor
İkinci İnce Av Pazar Günü Başlıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim