Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nden Eğitim ve Bağış

Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü Kulüp Kurucu Başkanı Munise Yeten, “Ramadan Cemil- Oral-B sponsorluğunda 50 adet Oral-B diş macunu, Oral-B diş fırçası ile kulubümüz tarafından kum saati eşliğinde Suriçinde ikamet eden başarılı öğrencilere hediye edildi” ifadelerini kullandı.