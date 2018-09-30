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Lefkoşa sağanaktan etkilendi

30 Eylül 2018 Pazar 15:23
Lefkoşa sağanaktan etkilendi

Lefkoşa’da öğle saatlerinde etkisini gösteren yağmurun hızlı yağması birçok yeri sular altında bıraktı.

Zemin kattaki bazı evleri su bastı. Yağmurun ani yağması birçok vatandaşı da sokak da etkiledi.

Öte yandan Kaymaklı bölgesinde çekilen bir fotoğrafta ise bazı araçların lastiklerinin su altında kaldığı görünüyor. Yağmurun Girne ve Boğaz’da da etkili olduğu öğrenilen bilgiler arasında.

Polis açıkladı:

Aniden etkili olan yağışlar sonucu Lefkoşa'da bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Organize sanayi bölgesinde ilk tespitlere göre iki iş yerine ait depo ile Lefkoşa'da eski peyak arkası belediye evlerini su bastı. Surlar içinde ise bir elektrik direği devrildi. Itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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