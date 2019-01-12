Lefkoşa Sanayi Camisi İbadete Açıldı

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ne inşa edilen caminin açılışına Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, UBP Milletvekili Sunat Atun, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri ve diğer yetkililer katıldı.

Açılışta saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kuran'ı Kerim okundu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sanayi Dairesi ve derneğin katkılarıyla yapılan cami, törenin ardından ibadete açıldı.

Açılış konuşmasını yapan dernek yetkilisi Vahit Birkek, cami için bölgede yoğun talep olduğunu ve bugün camiyi ibadete açtıklarını belirterek, TC Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Vakıflar İdaresi ve katkısı emeği olan herkese teşekkür etti.

Vakıflar İdaresi’nden mimar Kerime Darbaz, çok severek çalıştıkları bir proje olduğunu belirterek, böyle hayırlı bir işe imza attıkları için onurlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Din İşleri Başkanlığı’ndan Mustafa Küçük, cami ile vatan toprağına sahip çıktıklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi, bu güzel mabedi bölge halkı ve ülke için yaşayacaklarını vurguladı.

Güney Kıbrıs'ta da camilerin sayısını artırmak için çalıştıklarını ifade eden Küçük, vatan ve halk için çalışmalarının süreceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Müşaviri Erdoğan Eken de, bugün bu hayırlı iş için buraya gelen herkese teşekkür ederek, Allah'ın evinin şubesini, bir mabedi açtıklarını söyledi ve caminin ülkeye bölgeye hayırlı olmasını diledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, bugün manevi duyguları, derin bir şekilde buradaki herkesle paylaştığını ifade ederek, bunu kendilerine yaşatan herkese teşekkür etti, emeği geçen herkesi kutladı.

UBP Milletvekili Sunat Atun, bu anlamlı günde hitap etmenin onurunu yaşadığını belirterek, caminin, namazın bir nimet olduğunu kaydetti, manevi duyguların, ibadetin önemine vurgu yaptı.

Atun, geçici hayata geliş amacını unutmadan yaşamanın, ibadet etmenin, şükretmenin önemine dikkat çekerek, caminin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise caminin yaptırılmasında emeği geçen dernek ve herkese teşekkür ederek, caminin yapımı için çok uğraş verildiğini vurguladı.

Töre, bu toprakların vatan yapıldığını ve mescit, cami, okul olmazsa toplumun vatanın olamayacağını ifade ederek, destek veren, camiyi ülkeye kazandıran herkese teşekkür etti.

Rumlara ibadet hakkı olduğu gibi Türklerin de bu topraklara cami yapma hakkı olduğunu vurgulayan Töre, ezan sesinin ve bayrakların altında ibadet ve inançlarını yerine getireceklerini söyledi.

Töre, gazetelerin yarın cami ile olumsuz haberler yapabileceğini ancak bunun dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, önemli olanın bu topraklara ibadete, dine, İslam’a bağlılığı yaşatmak olduğunu ifade etti.

Aziz şehitleri rahmetle anan Töre, bu toprakların üzerinde bayraklar altında ibadet de okul da cami de yapılacağını, inanç ve ibadetin en büyük güçleri olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı ve caminin açılışı gerçekleştirilerek camideki ilk öğle namazı kılındı.