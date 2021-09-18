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Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!

Lefkoşa'da Sanayi bölgesinde meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 12:13
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Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da Sanayi bölgesinde meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı.

Gencer huzurda bulunan zanlının 2020-2021 Yılları arasında Lefkoşa'da Sanayi bölgesinde müstahdemi olduğu iş yeri içerisinden toplam 17850 TL değerindeki on yedi adet muhtelif markalarda ateşleme bobinleri, üç adet Toyota marka radyatör kapağı, bir adet avans, bir adet Toyota vtech valvit sensörü, iki adet kriko ve muhtelif marka ve çeşitlerde makinist el aletlerini sirkat ettiği gerekçesi ile aleyhine şikâyet yapıldığını söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve kullanımında bulunan Nissan Sunny marka araç içerisinden müştekiye ait toplam değerleri 17850 TL olan muhtelif sayı ve markada araba parçaları ve makinist el aletleri tespit edilerek konu araç ile birlikte emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının ifade verdiğini ifadesinin teyit tekzip edileceğini ayrıca kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa SanayiHırsızlık
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