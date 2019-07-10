Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması Tamamlandı

BİRİNCİLİK ARZU ARHUN TOPCU’NUN ESERİ

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Ahmet Okan, Şevket Öznur, Cahit Kutrafalı, Ender Vangöl ve Hüseyin Kırmızı’dan oluşan juri, başvuru yapan 62 eserden, katılım koşullarına uymayan 7 eseri şartname gereği eleyerek değerlendirmede bulundu.

Yarışma jürisi tarafından birinci seçilen eser Arzu Arhun Topcu tarafından yazılan “Lefkoşam” olurken, ikincilik ‘Sokağındayım’ eseri ile Nügen Duru’ya gitti.

İki şarkı sözü üçüncülük ödülüne layık görülürken, bunlardan biri Mehmet Karayaprak’ın ‘Lefkoşam’ eseri, diğeri de yine Nügen Duru’nun ‘Yakarış Saklı Kalsın’ eserleri oldu.

HARMANCI: “KATILIMCI ANLAYIŞLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÜREÇ SONUNDA ŞEHRİN KENDİNE AİT KALICI BİR ŞARKISI OLACAK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, çok değerli bir jüri ile yıllardan sonra katılımcı bir ruhla bir araya gelindiğini ifade ederek, Lefkoşa içim yazılan birçok farklı şarkı sözünü değerlendirdiklerini söyledi

“Yarışmaya katılımın yüksek olması aynı zamanda yurttaşların yaşadıkları şehre verdikleri önemin de bir göstergesidir. Katkı koyan, emek sarf eden başvuran herkese teşekkür ederim” ifadesini kullanan Başkan Harmancı, katılımcı anlayışla gerçekleştirilen süreç sonunda şehrin kendine ait kalıcı bir şarkısı olacağını belirtti.

Başkan Harmancı, yaptıkları yeni değerlendirme ile birincilik kazanan eserle beraber ikinci ve üçüncü gelen eserlere de süreç içerisinde beste yapılması kararı verdiklerinin söyledi. Harmancı “Lefkoşa’da yurttaşların yaşadıkları şehre ilişkin atılacak adımlarda katılımcı olmalarına her zaman büyük önem veriyoruz. Lefkoşamız için bu ve benzeri yarışmalarımızı Lefkoşa’nın markasına yakışır şekilde devam ettireceğiz” dedi.

DERECEYE GİREN TÜM ESERLERİN BESTELERİ LBO TARAFINDAN YAPILACAK

Yarışmada ödül alan tüm eserlerin LBO tarafından bestelenmesi yanında birinciye 2 bin 500 TL ve 1 yıllık Velespeed üyeliği, ikinci ve üçüncüye ise bir yıl boyunca Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyunları ve Lefkoşa Belediye Orkestrası konserleri ve festivallerine iki kişilik ücretsiz bilet verilecek.