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Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı tamamlandı

29 Eylül 2019 Pazar 10:47
Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı tamamlandı

Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) bünyesinde Larnaka’da başlayan Kıbrıs Rallisi’nin Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı dün yapıldı. Etabı Volkswagen Polo GTI R5 ile Katar’dan Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel ikilisi kazandı.
Başbakanlık himayesinde, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliği ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde düzenlenen Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı’nın ikincisi Citroen C3 R5 ile Rusya’dan Alexey Lukyanuk-Alexey Arnautov ve üçüncüsü Skoda Fabia R5 ile İngiliz Chris Ingram-Ross Whittock ikilisi oldu. 
Verilen bilgiye göre, Uluslararası Ralli Federasyonu Eş Başkanı Graham Stoker ve beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ekibini ziyaret ederek özverili çalışmalarından ötürü kutladı, etabın Avrupa Ralli Şampiyonası’ndaki en güzel şehiriçi etaplarından biri olduğunu vurguladı. 
Kıbrıs Rallisi bugün tamamlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı
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