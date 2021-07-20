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Lefkoşa Şehitler Anıtı Önünde Tören Düzenlendi

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’inci yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi.

20 Temmuz 2021 Salı 10:16
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Lefkoşa Şehitler Anıtı Önünde Tören Düzenlendi

Askeri ve sivil erkan, dernek, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı törende, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Albay Mustafa Can anıt özel defterini imzaladı.
Çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.
Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti: 
“Aziz Şehitlerimiz, 
Kırk yedi yıl önce bugün, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve istikbali uğruna gözünü dahi kırpmadan canlarını seve seve feda ederek en yüce mertebeye erişen siz şehitlerimizin huzurunda bulunmaktayız.
Bu topraklar üzerinde istikbale güvenle bakabiliyorsak bu sizlerin kahramanca olan mücadelelerinizin sonucudur ve aziz hatıralarınızı canlı tutmakta bizlerin asli, kutsal görevi olmaya her daim devam edecektir.
Bizlere emanet ettiğiniz bu vatanı, Kıbrıs Türkü’nün refahı ve egemenliği doğrultusunda anayasa ve kanunlar çerçevesinde korumaya ve sürdürmeye devam edeceğiz.
Ruhlarınız şad olsun”.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Albay Hüseyin Yılmaz özel deftere;
Vatan, vazife bayrak ve bağımsızlık uğruna en değerli varlığınız olan canlarınızı, gözünüzü kırpmadan severek şahadet mertebesine ulaştınız.
Feda ettiğiniz kanın her damlası, özgürlük inancının köklerine güç vermiştir ve gelecekte de vermeye devam edecektir. Varoluş mücadelesinde, her türlü tehlikeyi göze alarak, bu topraklar uğruna şehit olan siz kahraman aziz şehitlerimizin bıraktığı anılar, bizler için her zaman övünç ve güç kaynağı olacaktır.
Yüce Türk Milleti ve Türk Ordusunun mensubu olarak bizler, haklı ve onurlu mücadeleleriniz sonucu kurulan KKTC’nin sonsuza dek korumak ve yaşatmak azim ve kararlılığı ile gerektiğinde canlarımızı seve seve feda etmeye hazırız.
Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.
Ruhunuz Şad olsun”

GKK Temsilcisi Albay Mustafa Can ise özel deftere şunları yazdı;
“Vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarını feda ederek şehadet mertebesine ulaşan Kıbrıs Türkü’nün kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz. Bu toprakları sizlerden torunlarımıza teslim etmek üzere olan bizler bugün de, yarın da çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Vermiş olduğunuz haklı ve onurlu mücadele sonucunda kurulan KKTC’yi egemen ve eşit devlet olarak yaşatmak azmi ve kararlılığıyla mücadelemize, ölürsek şehit, kalırsak gazi düsturuyla devam edeceğiz.
Vatan ve bağımsızlık sözkonusu olduğunda, canı dahil bütün varlığını ortaya koyarak, yediden yetmişe birlik ve beraberlik duygusu içinde kenetlenip, tek yürek halinde mücadele eden başta ebedi baş komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Aziz Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere mücahit, mücahide ve vatan toprakları için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun” 

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