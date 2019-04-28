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Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan “Atölye A” açıldı

Açılışı Meral Akıncı yaptı

28 Nisan 2019 Pazar 11:05
Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan “Atölye A” açıldı
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Lefkoşa Surlariçinde yer alan “Atölye A” açıldı.

İşletmeciliği Ayşe Özanıl tarafından yapılan “Atöyle A”nın açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Meral Akıncı, atölye ve kafe olarak hizmet verecek mekânın açılışında yaptığı konuşmada, “bir kadının bir işletmeyi hayata geçirmesinin; kadının sosyal ve ekonomik anlamda var olması adına önemli olduğunu” dile getirdi.

Sanat atölyesi olarak da hizmet verecek mekanda, artık materyallerin yeniden kullanıma kazandırılması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meral AkıncıLefkoşa SurlariçiAtölye AHaberGündemKıbrıs
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