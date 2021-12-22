Lefkoşa TMK’da COVID-19 paniği

Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde bir grup öğrencinin okul yönetiminden bağımsız düzenlediği Yılbaşı Balosu’nda bir öğrenci COVID-19 pozitif çıktı, 150’den fazla öğrenci temaslı olarak izole oldu.

Okul yönetimi tarafından Sağlık Üst Kurulu kararları uyarınca iptal edilen Yılbaşı Balosu’nu okul yönetiminden habersiz organize edip bir otelde toplandığı öğrenilen 12. Sınıfta eğitim gören 141 öğrenci ve birkaç 11. Sınıf öğrencisi, geceyi yatılı olarak da otelde geçirdi.

Hafta başı yapılan rutin kontrollerde ortaya çıkan pozitif vaka, baloya katılan tüm öğrencilerin eve gönderilmesine neden oldu.

Olayın ortaya çıkması üzerine velilere mesaj gönderen okul yönetimi, durumun Sağlık Bakanlığı’na iletildiğini, tüm öğrencilerin PCR’a gönderilmesi ve sonuçlar çıkana kadar okula gitmemesi gerektiğini bildirdi.

Okul Müdürü bilgi vermedi

Okul müdürü Candan Kortay konuyla ilgili bilgi verme yetkisi olmadığını, gerekli bilginin Genel Orta Öğretim Müdürlüğü’nden alınabileceğini belirtti.

Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yaman: Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisindeyiz

Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman konuyu doğrularken, şu an için pozitif 1-2 öğrenci olduğunu ancak net bir sayı veremeyeceğini dile getirdi. Temaslıların ileri tetkikler için teste gönderildiğini de ifade eden Yaman, olayın Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde yönetildiğini aktardı. Yaman, gerekli olması halinde derslerinden geri kalan öğrenciler için yeni bir programlama yapılacağını da kaydetti.

Kaynak: Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/lefkosa-tmkda-covid-19-panigi-147809h.htm