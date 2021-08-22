Lefkoşa Türk Belediyesi'nden bir mağduriyet daha!

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Lefkoşa Surlariçi'nde ikamet eden vatandaşlar, araçlarını park edecek yer bulamıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri Surlariçi'nde park yapılmaz çizgileri çekerek, bölgede ikamet edenleri mağdur ediyor.

Gündem Kıbrıs'a ulaşan bölge sakinleri, belediyenin uygulamasından dolayı araçlarını evlerinin önüne park edemediklerini ve bölgede yıllardır yaşanan park yeri sorunundan dolayı araçlarını park edecek yer bulamadıklarını söyledi.

Bölge sakinleri "Surlariçi'nde yaşayan vatandaşlar olarak yıllardır değişmeyen ve çözüm bulunamayan park yeri sorunumuza artık çözüm bekliyoruz. Belediyenin uygulaması yüzünden aracımızı park edecek yer bulamıyoruz. Çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Bu soruna artık çözüm bulunsun!" diyerek isyan etti.