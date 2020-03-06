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Lefkoşa Türk Lisesi’nde ikinci öğretmen de açığa alındı

Lefkoşa Türk Lisesi'nde geçtiğimiz gün ortaya çıkan cinsel istismar iddiasıyla ilgili olarak ikinci öğretmen de açığa alındı.

06 Mart 2020 Cuma 14:56
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Lefkoşa Türk Lisesi’nde ikinci öğretmen de açığa alındı

Lefkoşa Türk Lisesi’nde bir öğretmenin öğrenciye cinsel istismar uygulamasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, yine aynı okulda çalışan bir başka öğretmen de açığa alındı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem’den edinilen bilgiye göre, cinsel istismar soruşturması kapsamında Eğitim Bakanlığı’nın bir öğretmeni daha soruşturma maksatlı açığa aldığı öğrenildi.

Cinsel istismar iddiasıyla açığa alınan öğretmen, soruşturma tamamlanana kadar görevine geri dönemeyecek. Öğretmenin geleceği, soruşturma sonunda çıkacak karara göre belirlenecek.

Konuyla ilgili olarak bakanlığın, sendikanın görüşüne başvurduğu ve sendikanın soruşturmanın salimen yürütülmesi için bu kararı onayladığı da bildirildi.

Öte yandan konunun gündeme gelmesine neden olan öğretmenin isminin sendika disiplin kurulu sayfasından çıkarılmasıyla ilgili olarak da konuşan Eylem, Disiplin Kurulu’nun toplantı yaparak bahsi geçen öğretmeni kuruldan çıkarma kararı aldığını, bu kararı da tüzüğün kendilerine verdiği yetkiyle aldıklarını belirtti.

Kaynak : Gazzedda Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk LisesiTaciz
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Öğretmen 2020-03-06 16:15:27

Kimse kusura bakmasın ancak adı bu olaya karısan öğretmenlerin bir şekikde gözaltına alınmaları gerekmektedir.

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