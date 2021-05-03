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Lefkoşa ve Ercan Bölgesinde Yangın

Ercan bölgesinde Devlet Üretme Çiftliğinin güney kısmındaki arazide, bu sabah çıkan yangın sonucu 400 metre karelik alan içerisindeki kuru otlar yandı. 

03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:30
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Lefkoşa ve Ercan Bölgesinde Yangın

Polisten verilen bilgiye göre, saat 12:00 sıralarında Lefkoşa'da Dumlupınar bölgesinde Azeri Sokak üzerinde meydana gelen bir diğer yangında ise yaklaşık 500 metre karelik alan içerisindeki kuru otlar, molozlar, eski araba parçaları, bir elektrik direği ile 4 ayrı eve ait su sayaçları ve plastik sulama hortumları yandı.  
Her iki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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