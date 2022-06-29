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Lefkoşa ve Girne'de elektrik kesintisi

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

29 Haziran 2022 Çarşamba 15:46
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Lefkoşa ve Girne'de elektrik kesintisi
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Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

30 Haziran 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 14:30 saatleri arasında; Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan ve Dağyolu Mardo ile 14.Zırhlı Tugay arasındaki bölgeye elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

30 Haziran 2022 Perşembe günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 17:00 saatleri arasında; Beylerbeyi Dereboyu Sokak, Lale Sokak, Uçurtma Sokak ve Sardunya Sokak‘a elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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