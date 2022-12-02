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Lefkoşa ve Girne'de hırsızlık: 2 tutuklu

Lefkoşa ve Girne'de meydana gelen hırsızlık olaylarında 2 kişi tutuklandı.

02 Aralık 2022 Cuma 11:59
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Lefkoşa ve Girne'de hırsızlık: 2 tutuklu



Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

21.08. 2022 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir yatırım şirketinde çalışmakta olan E.Y. (E-26), şirket kasasından personel ödemesi için almış olduğu 7,000 TL nakit parayı personele ödeme yapmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs 01.12.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

19-24.11.2022 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir restoranda çalışmakta olan A.D.(E-30)’nin işletmeye ait toplam 16.410 TL hasılatı, işletme sahibine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs 01.12.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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