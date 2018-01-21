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Lefkoşa ve Girne'de huzur operasyonu

Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri huzur operasyonu düzenledi.

21 Ocak 2018 Pazar 14:44
Lefkoşa ve Girne'de huzur operasyonu
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Yeni Bakış gazetesindne Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ve ekipler Cuma günü saat 10.00-13.00 saatlerinde  trafik  operasyonu gerçekleştirdi. Trafik ekipleri 450 araç sürücünü kontrol etti. 

3 sürücü alkolden alıkonuldu

Gece Kontrollerde ise 3  araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkonuldu. 

Toplam  48 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi. 

Girne’de 40 kişiye yasal işlem 

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler de Cumartesi 21.00-05.00 saatleri arasında  sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenledi. 

Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren     kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri kontrol edilmiş ve kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 40 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir. 

Trafikte 1 kişi tutuklandı

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 400 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 80 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir kişi tutuklanmış ve 5 araç ise trafikten men edilmiştir. 

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