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Lefkoşa ve Girne’de elektrikler kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın, başkent Lefkoşa’nın bazı bölgelerine yaklaşık 6 saat, Girne’de bazı bölgelere ise üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

07 Şubat 2022 Pazartesi 20:52
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Lefkoşa ve Girne’de elektrikler kesilecek
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın, başkent Lefkoşa’nın bazı bölgelerine yaklaşık 6 saat, Girne’de bazı bölgelere ise üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00-15.00’e kadar; Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.

Kurumun Girne Bölge Amirliği de açıklama yaparak, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında; Bahçeli Sahil kısmı, Maldives Homes doğusu, Kayım Sitesi’nde elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.

Girne’de yarın 09.00 ile 11.00 arasında da iki saat boyunca bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı, Beyoğlu Sokak, Cengizhanlı Sokak, Canbulat Sokak’ta elektrik kesintisine gidilecek.

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