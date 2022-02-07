Lefkoşa ve Güzelyurt'ta 7 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada, Lefkoşa ve Güzelyurt içlerinde bazı bölgelerde, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviye çalışması nedeniyle bugün saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler şunlar:

Gürpınar ve Yılmazköy,Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

“Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”